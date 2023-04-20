У метро масштабный сбой: перестала работать оплата банковской картой
20 апреля 2023, 21:03Читати новину українською
Источник:КГГА
На станциях метрополитена Киева по техническим причинам временно недоступна оплата проезда по банковской карте. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.
Специалисты пытаются как можно быстрее решить проблему. Все остальные средства оплаты проезда работают в обычном режиме, отмечают в КГГА.
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Сбой в столичном метро
Оплатить проезд в метро можно с помощью:
- транспортной карты;
- qr-кода, сгенерированного в приложении "Киев Цифровой";
- бумажный qr-билет.
"О возобновлении возможности оплаты проезда бесконтактной банковской картой и мобильными приложениями ApplePay и GooglePay сообщим дополнительно", – говорится в сообщении.
В метро Киева мужчина упал на пути
- В пятницу, 14 апреля, в столичном метро временно останавливали движение на "зеленой" ветке. На станции "Дружбы народов" мужчина упал на рельсы. Что об этом известно – читайте по ссылке.
- В среду, 5 апреля, было замечено тело мужчины возле станции метро в Киеве. В комментарии 24 канала представитель полиции Соломенского района подтвердила и прокомментировала этот инцидент.
- Как утверждают в правоохранительных органах, по предварительным данным, ничего не указывает на то, что он был убит.
- Вместе с тем, средства массового информирования сообщают, что мужчине могло стать плохо, поэтому он внезапно умер. Кроме того, на вид ему около 40 лет.