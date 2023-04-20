У метро масштабный сбой: перестала работать оплата банковской картой

На станциях метрополитена Киева по техническим причинам временно недоступна оплата проезда по банковской карте. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Специалисты пытаются как можно быстрее решить проблему. Все остальные средства оплаты проезда работают в обычном режиме, отмечают в КГГА.

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Сбой в столичном метро

Оплатить проезд в метро можно с помощью:

транспортной карты;

qr-кода, сгенерированного в приложении "Киев Цифровой";

бумажный qr-билет.

"О возобновлении возможности оплаты проезда бесконтактной банковской картой и мобильными приложениями ApplePay и GooglePay сообщим дополнительно", – говорится в сообщении.

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