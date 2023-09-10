Вся линия фронта работает на Starlink, – Буданов

Кирилл Буданов подтвердил, что "определенное время" возле временно оккупированного Крыма не работали системы Starlink. Глава разведки сказал свое мнение по этому поводу.

На ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии 9 сентября глава украинской разведки объяснил свою позицию по поводу публикации о том, что Илон Маск якобы мог тайно выключать Starlink возле Крыма, чтобы предотвратить атаку на флот России.

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Что заявил о вероятном отключении Starlink Буданов

Лично я не уверен, что Илон Маск оперировал какими-то мифическими кнопками и останавливал движение каких-то аппаратов. Это мое личное мнение. То, что системы Starlink работали определенное время возле Крыма, я могу это абсолютно подтвердить, потому что мы также применяли определенную технику,

– заявил глава украинской разведки.

Он также объяснил, что разведка сразу поняла, что там нет покрытия: "Это, пожалуй, все, что я могу вам сказать".

По словам Кирилла Буданова, системы Starlink "сыграли очень значительную роль и на самом деле играют ее по состоянию на сегодняшний день, потому что очень много систем используют антенны, используют сами системы Starlink, для связи, для передачи информации от дронов, особенно когда отдаленный командный пункт и так далее".

Они хорошо зарекомендовали себя на фронте. Можно много говорить, хорошие они или плохие, но есть факты – абсолютно вся линия фронта работает на них,

– объяснил глава Главного управления разведки Минобороны Украины.

Стоит отметить, что ранее представитель украинской разведки Вадим Скибицкий заявил, что информацию о вероятной блокировке Маском системы Starlink над Крымом, чтобы сорвать атаку Украины на российский флот, нужно проверить.

Он признал, что со Starlink действительно было несколько проблем у украинских бойцов, однако они могли возникнуть из-за неправильного применения этих систем связи.

Кроме того, Скибицкий отметил, что Россия проводит мощную кампанию, чтобы искажать определенную информацию и закреплять в мировом сообществе месседжи, которые прежде всего выгодны ей.

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