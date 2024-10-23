Пробная партия: почему Путин привлекает солдат КНДР, а не вербует россиян

Есть сообщения, что войска Северной Кореи будут привлечены к войне против Украины на стороне России. Владимир Зеленский недавно заявил, что это связано с бедностью КНДР.

Несмотря на это, в России увеличили единовременные выплаты для тех россиян, которые подписывают контракт. Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман рассказал 24 Каналу, что оккупанты получают за это две выплаты, в частности от государства и местных властей. Общая сумма составляет около 2 миллионов рублей – это, однозначно, меньше, чем будут получать военные КНДР от России.

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Почему Кремль использует войска КНДР

Алексей Гетьман высказал мнение, что Владимир Путин, привлекая военных Северной Кореи, пытается понять насколько они способны вести боевые действия в российско-украинской войне и какой будет реакция мирового сообщества.

Те 4 батальона, о которых говорится, насчитывают более 11 тысяч военнослужащих. Вероятно, они не существенно повлияют на линию боевого соприкосновения,

– сказал он.

Оккупантам важно понять, как будет реагировать мир на высказывания о причастности войск Северной Кореи к войне в Украине. КНДР отрицает их присутствие.

Обратите внимание! Южная Корея может стать главным поставщиком боеприпасов для ВСУ, поскольку имеет избыток такого вооружения. Там рассматривают варианты такой помощи Украине в ответ на участие КНДР в войне на стороне России.

Известно, что северокорейцам раздают российскую форму. Свою форму они сдают и получают чужую.

Это означает, что они (войска КНДР – 24 Канал) будут воевать под российскими флагами и с российскими знаками различия. Оккупанты будут отрицать присутствие чужой армии, утверждая, что это добровольцы из разных стран,

– отметил ветеран российско-украинской войны.

На Западе говорят, что вроде бы нет подтверждений того, что северокорейские войска принимают непосредственное участие в боевых действиях на стороне России.