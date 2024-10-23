Попри це, у Росії збільшили одноразові виплати для тих росіян, які підписують контракт. Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман розповів 24 Каналу, що окупанти отримують за це дві виплати, зокрема від держави та місцевої влади. Загальна сума становить близько 2 мільйонів рублів – це, однозначно, менше, ніж отримуватимуть військові КНДР від Росії.

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Чому Кремль використовує війська КНДР

Олексій Гетьман висловив думку, що Владімір Путін, залучаючи військових Північної Кореї, намагається зрозуміти наскільки вони спроможні вести бойові дії в російсько-українській війні та якою буде реакція світової спільноти.

Ті 4 батальйони, про які мовиться, налічують понад 11 тисяч військовослужбовців. Ймовірно, вони не суттєво вплинуть на лінію бойового зіткнення,

– сказав він.

Окупантам важливо зрозуміти, як реагуватиме світ на висловлювання про причетність військ Північної Кореї до війни в Україні. КНДР заперечує їхню присутність.

Зверніть увагу! Південна Корея може стати головним постачальником боєприпасів для ЗСУ, оскільки має надлишок такого озброєння. Там розглядають варіанти такої допомоги Україні у відповідь на участь КНДР у війні на боці Росії.

Відомо, що північнокорейцям роздають російській однострій. Свою форму вони здають і отримують чужу.

Це означає, що вони (війська КНДР – 24 Канал) воюватимуть під російськими прапорами та із російськими знаками розрізнення. Окупанти будуть заперечувати присутність чужої армії, стверджуючи, що це добровольці з різних країн,

– зауважив ветеран російсько-української війни.

На Заході кажуть, що начебто немає підтверджень того, що північнокорейські війська беруть безпосередню участь у бойових діях на боці Росії.