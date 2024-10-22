Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap. На тлі цього ЗМІ писали про прибуття військ з КНДР у Приморський край країни-агресорки.

Цікаво Південна Корея може відправити в Україну наступальні озброєння на тлі співпраці КНДР та Росії

Як висловилися в КНДР щодо відправлення своїх військ у Росію

Постійний представник Північної Кореї в ООН Ча Сон Нам під час засідання першого комітету Генасамблеї ООН з питань роззброєння та міжнародної безпеки зазначив, що нібито інформація про відправлення військ КНДР у Росію – це лише "чутки, що мають намір очорнити імідж країни".

Що стосується так званого військового співробітництва з Росією, моя делегація не відчуває потреби коментувати такі безпідставні стереотипні чутки, спрямовані на те, щоб очорнити імідж КНДР і підірвати законні відносини дружби та співпраці між двома суверенними державами,

– заявив він.

Це був перший публічний коментар офіційного представника Північної Кореї після того, як минулого тижня розвідувальне агентство Південної Кореї заявило, що Північна Корея вирішила надіслати близько 12 000 військових для війни проти України, і КНДР вже направила 1 500 солдатів до Владивостока для адаптаційної підготовки.

Зауваження Ча Сон Нама стало відповіддю на те, що постпред України в ООН Сергій Кислиця звинуватив Пхеньян у планах незабаром надіслати 11 000 регулярних військ, щоб допомогти Росії у війні в Україні.

До слова, прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков назвав "суперечливими" повідомлення про відправлення військових КНДР до Росії для розгортання в Україні. Водночас цю інформацію прихвостень російського президента не заперечив.