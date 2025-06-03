Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что фактически Россия никогда не производила чего-то своего в этой сфере. Самолеты "Ту" – это производство СССР еще 1970-1980-х годов. А с середины 1990-х в России не производят новых стратегических бомбардировщиков.

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Серьезный удар по России

Как отметил Свитан, потери Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-160 являются непоправимыми для России. Их производство было разбросано по разным странам тогда еще СССР. Сейчас Россия не имеет возможности все это наладить.

Но есть нюанс. У них еще может быть определенное количество корпусов к этим самолетам, произведенные во времена СССР. Кроме того, Россия еще имеет определенное количество самолетов стратегической авиации, с которой может запускать ракеты по Украине.

Сейчас там начнут разбирать на части 41 поврежденный борт и собирать новый. Потом получится, что из 40 собрали 4, и будут рассказывать, что запустили производство самолетов. Там крест стоит на российской стратегической авиации,

– сказал Свитан.

Звучали мысли, что оккупанты могут попробовать навешивать стратегические крылатые ракеты Х-101/Х-555 на свои самолеты "Су". Они не способны этого сделать, ведь это – самолеты тактической авиации.

Эти самолеты могут сбросить определенное количество авиабомб и ракет малой дальности. Но не смогут поднять и навести ни Х-101, ни Х-555. Россия не сможет заменить стратегическую авиацию своими самолетами "Су",

– подчеркнул Свитан.

Добавим, в результате операции "Паутина" Украина смогла уничтожить по меньшей мере 13 самолетов. Также председатель СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк подтвердил, что дроны поразили 41 самолет на 4 военных аэродромах в тылу России. Среди них – А-50, Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160.