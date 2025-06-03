Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що фактично Росія ніколи не виготовляла чогось свого у цій сфері. Літаки "Ту" – це виробництво СРСР ще 1970-1980-х років. А з середини 1990-х в Росії не виготовляють нових стратегічних бомбардувальників.

До теми Які літаки стратегічної авіації втратила Росія, скільки коштують і чи продовжить ракетний терор

Серйозний удар по Росії

Як наголосив Світан, втрати Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-160 є непоправними для Росії. Їхнє виробництво було розкидане по різних країнах тоді ще СРСР. Зараз Росія не має можливості все це налагодити.

Але є нюанс. У них ще може бути певна кількість корпусів до цих літаків, вироблені за часів СРСР. Крім того, Росія ще має певну кількість літаків стратегічної авіації, з якої може запускати ракети по Україні.

Зараз там почнуть розбирати на частини 41 пошкоджений борт і збирати новий. Потім вийде, що з 40 зібрали 4, і будуть розповідати, що запустили виробництво літаків. Там хрест стоїть на російській стратегічній авіації,

– сказав Світан.

Лунали думки, що окупанти можуть спробувати навішувати стратегічні крилаті ракети Х-101/Х-555 на свої літаки "Су". Вони не здатні цього зробити, адже це – літаки тактичної авіації.

Ці літаки можуть скинути певну кількість авіабомб та ракет малої дальності. Але не зможуть підняти та навести ні Х-101, ні Х-555. Росія не зможе замінити стратегічну авіацію своїми літаками "Су",

– підкреслив Світан.

Додамо, внаслідок операції "Павутина" Україна змогла знищити щонайменше 13 літаків. Також голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк підтвердив, що дрони уразили 41 літак на 4 військових аеродромах в тилу Росії. Серед них – А-50, Ту-95, Ту-22М3 й Ту-160.