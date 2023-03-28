Пираты атаковали датское судно: все каналы связи с экипажем выключены

В Гвинейском заливе пираты напали на датский танкер, шедший под флагом Либерии. В настоящее время все каналы связи с судном не работают.

Представитель судоходной компании Monjasa заявил, что на борту находились 16 членов экипажа. К поиску датского судна были привлечены морские органы, которые помогут восстановить связь.

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На танкер напали пираты

Нефтяной и химический танкер простаивал в Гвинейском заливе, когда на него напали пираты. Судном управляет дубайской компанией Montec Ship Management, однако принадлежит оно Дании. Сообщается, что на танкер под флагом Либерии напали в субботу, 25 марта. На борту находились 16 членов экипажа, которые успели спрятаться в безопасную комнату.

Судно атаковали в 140 морских милях (около 225 километров) западнее порта Пуэнт-Нуар Республики Конго. Сейчас связь с танкером оборвана.

Смотрите на карте, где расположен Гвинейский залив

В настоящее время об инциденте проинформирован Центр морского сотрудничества, которым руководят ВМС Великобритании и Франции для обеспечения безопасности в Гвинейском заливе. Также в компании Monjasa заявили, что сотрудничают со всеми морскими органами по восстановлению связи.

Что известно о Гвинейском заливе Гвинейский залив – это один из самых опасных судоходных путей в мире, к 2021 году 95 процентов всех похищений моряков происходили именно здесь. Согласно данным Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, с 2021 года количество случаев пиратства уменьшилось благодаря сотрудничеству между странами в этом регионе вместе с усилиями иностранных военно-морских кораблей.

Фрегат Дании отстреливался от пиратов в Гвинейском заливе

С 2021 года случаев с нападением пиратов стало все меньше, в последний раз такое официально фиксировали в ноябре 2021 года. Тогда фрегат Дании открыл огонь по пиратам у берегов Нигерии. Произошло это в рамках спецоперации по уменьшению опасности прохождения судов в водах Гвинейского залива.

Пираты преследовали коммерческие корабли, когда датский фрегат патрулировал залив. Тогда было ликвидировано 4 пирата.

Дания начала использовать фрегаты для защиты судоходства только в 2021 году. Однако с началом полномасштабного вторжения России в Украину его пришлось отозвать от патрулирования.