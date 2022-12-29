На Сумы, – Ким предупредил о запуске первых ракет

Российские военные совершают очередную массированную ракетную атаку. По словам главы Николаевской ОВА, первые вражеские снаряды улетели на Сумы.

Утром 29 декабря в большинстве областей Украины прозвучала воздушная тревога. Вскоре стало известно о запусках ракет россиянами.

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Россияне выпустили ракеты

На Сумах первые ракеты. К сожалению,

– написал Ким.

Глава Киевской ОВ Алексей Кулеба также подчеркнул, что существует риск ракетного удара. Призвал жителей области не игнорировать сирены и находится в укрытиях.