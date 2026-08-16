По меньшей мере, 7 взрывов взрывов слышали в Сумах с 23:00. Воздушные силы сообщали, что несколько вражеских дронов летело на город.
Что известно о массированной атаке БПЛА на Сумы?
Около 23:27 мэр города Артем Кобзарь заявил, что Сумы находятся под массированной атакой вражеских БПЛА. Он призвал людей находиться в укрытиях и не выходить на улицу без необходимости отбоя.
Глава ОВА Олег Григоров уточнил, что враг массированно атакует Сумы, вероятно, дронами реактивного типа.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
По его словам, есть попадание в жилищный сектор и по объектам гражданской инфраструктуры. На местах прилетов возникли масштабные пожары.
На вражеские удары отреагировал и глава ГВА Сергей Кривошеенко. Он сказал, что оккупанты попали "Геранями" по объекту городской гражданской инфраструктуры в Заречном районе Сум. В результате произошел пожар.
Одновременно российские реактивные БПЛА атаковали жилые дома в частном секторе города Заречного района. Предварительно пострадал один человек. Повреждено большое количество жилых домов.
Напомним, что днем Россия попала дроном по отделению "Новой почты" в Краматорске. В результате удара погиб 19-летний сотрудник компании, еще семь человек получили ранения.