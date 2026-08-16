Щонайменше 7 вибухів вибухів чули у Сумах з 23:00. Повітряні сили повідомляли, що декілька ворожих дронів летіло на місто.

Що відомо про масовану атаку БпЛА на Суми?

Близько 23:27 мер міста Артем Кобзар заявив, що Суми перебувають під масованою атакою ворожих БпЛА. Він закликав людей перебувати в укриттях і не виходити на вулицю без нагальної потреби до відбою.

Глава ОВА Олег Григоров уточнив, що ворог масовано атакує Суми, ймовірно, дронами реактивного типу.

За його словами, є влучання у житловому секторі та по об'єктах цивільної інфраструктури. На місцях ударів виникли масштабні пожежі.

На ворожі удари відреагував і глава МВА Сергій Кривошеєнко. Він сказав, що окупанти влучили "Геранями" по об'єкту міської цивільної інфраструктури у Зарічному районі Сум. Унаслідок цього сталася пожежа.

Одночасно російські реактивні БпЛА атакували житлові будинки у приватному секторі міста Зарічного району.

Попередньо постраждала одна людина. Пошкоджено значна кількість житлових будинків.

Нагадаємо, що вдень Росія влучила дроном по відділенню "Нової пошти" у Краматорську. Внаслідок удару загинув 19-річний співробітник компанії, ще семеро людей отримали поранення.