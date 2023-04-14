Мог совершить только злейший враг, – в ОВА отреагировали на поджог церкви во Львове

Во Львове в Страстную пятницу неизвестные подожгли двери в церкви УГКЦ на Сыхове. На варварство отреагировали в Львовской ОВА.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заверил, что всех виновных обязательно найдут. По его словам, виновные должны быть привлечены к ответственности.

Узнайте больше Во Львове подожгли двери в церкви УГКЦ на Сыхове

В 2001 году у церкви побывал Папа Римский Иоанн Павел II

"Всех виновных обязательно найдут. Они должны быть привлечены к ответственности", – написал Козицкий.

Глава Львовской ОВА напомнил, что в 2001 году у храма побывал Папа Римский Иоанн Павел II. По мнению Козицкого, поджечь церковь мог только злейший враг.

В Страстную пятницу получаем новости о поджоге церкви Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ на Сыхове. Храм, возле которого Папа Римский Иоанн Павел II во время визита во Львов в 2001 году общался с нашей молодежью. Это мог сделать только злейший враг нашего народа,

– отметил Козицкий.

Ранее депутат Евгений Бойко сообщил, что инцидент с церковью УГКЦ на Сыхове произошел около 4 утра. Был совершен поджог двух боковых дверей в церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Площадь возгорания – 4 метра квадратных.

Максим Козицкий поблагодарил спасателей, "которые сработали оперативно и не дали достичь трагических последствий для святыни".

На поджог церкви отреагировал мэр Львова

Мэр Львова Андрей Садовый в социальных сетях также отреагировал на поджог церкви на Сыхове. Он заявил о последних конвульсиях "русского мира" во Львове.

"О чем говорит попытка поджога храма на Сыхове. Это последние конвульсии "русского мира" во Львове. Не зря говорят, что по большим праздникам черти толкутся. Прошу львовян быть внимательными и осторожными", – отметил Садовый.

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