Повикидал флаги и кресты: на Тернопольщине вандал осквернил могилы погибших защитников
Источник:ГУ Нацполиции Тернопольской области
Мужчина на Тернопольщине осквернил места упокоения украинских защитников. От рук вандала пострадали 11 могил.
Сообщение об инциденте Кременецкий райотдел полиции получил в пятницу, 27 сентября, примерно в 8:20. Об этом написали в ГУ Нацполиции Тернопольской области.
Смотрите также "Вы донатите, я пойду": ветеран из Тернополя организует благотворительный поход в бронежилете и шлеме
Мужчина сорвал флаги и выбросил кресты с могил
Неизвестный мужчина сорвал государственные флаги и выбросил кресты с могил погибших воинов.
На месте происшествия полицейские зафиксировали 11 поврежденных могил воинов, которые погибли в войне, защищая независимость и территориальную целостность Украины от вооруженной агрессии России,
– сообщили в полиции.
Полицейским удалось установить личность злоумышленника. Могилы осквернил 44-летний житель Тернопольского района. Мотивы его преступления сейчас выясняются.
Дело будут возбуждать по факту надругательства над могилой. Санкция этой статьи предусматривает от 3 до 5 лет ограничения или лишения свободы.
"В ходе проведения досудебного расследования будет назначена соответствующая экспертиза по установлению вменяемости фигуранта", – добавили полицейские.