Повикидал флаги и кресты: на Тернопольщине вандал осквернил могилы погибших защитников

Мужчина на Тернопольщине осквернил места упокоения украинских защитников. От рук вандала пострадали 11 могил.

Сообщение об инциденте Кременецкий райотдел полиции получил в пятницу, 27 сентября, примерно в 8:20. Об этом написали в ГУ Нацполиции Тернопольской области.

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Мужчина сорвал флаги и выбросил кресты с могил

Неизвестный мужчина сорвал государственные флаги и выбросил кресты с могил погибших воинов.

На месте происшествия полицейские зафиксировали 11 поврежденных могил воинов, которые погибли в войне, защищая независимость и территориальную целостность Украины от вооруженной агрессии России,

– сообщили в полиции.

Полицейским удалось установить личность злоумышленника. Могилы осквернил 44-летний житель Тернопольского района. Мотивы его преступления сейчас выясняются.

Дело будут возбуждать по факту надругательства над могилой. Санкция этой статьи предусматривает от 3 до 5 лет ограничения или лишения свободы.

"В ходе проведения досудебного расследования будет назначена соответствующая экспертиза по установлению вменяемости фигуранта", – добавили полицейские.