На Львовщине и Тернопольщине раздались взрывы: туда летели ракеты

Оккупанты атакуют Украину ракетами. В нескольких западных областях слышали взрывы.

Утром 31 марта Россия ударила по нашей стране ракетами. Воздушные цели враг направил на Запад.

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Оккупанты бьют по Западу

Первые пуски россияне совершили в 4:28 с самолетов в небе над Саратовской областью. После длительных маневров над северными областями Украины все ракеты полетели в западном направлении, в частности на Львовщину и Тернопольскую область. Отдельно Воздушные силы предупреждали о движении враждебных целей в сторону Львова и Стрыя.

Как сообщают местные телеграмм-каналы, в 6:11 в Тернопольской области раздавались взрывы. Перед этим отмечалось, что в направлении области летели две управляемые ракеты курсом на Ивано-Франковщину.

Громко было и на Львовщине.

Мониторинговые источники указывают на работу ПВО. Оккупанты снова пытаются атаковать критическую инфраструктуру.

В 6.30 начались отбои тревоги для западного региона.

Следует заметить, что с вечера 30 марта оккупанты повторили атаку "Шахедами". Они запустили несколько групп дронов по разным направлениям. Ударные беспилотники избивали по южному и западному региону. В частности, известно, что в Одесской области враг пытался поразить энергетический объект.

Польша поднимала авиацию

Во время массированной атаки Варшава поднимала самолеты. Как пояснили в Оперативном командовании Польши, активизация истребителей связана с усилением интенсивной деятельности российской авиации, наносящей ракетные удары по Украине.

Жителей юго-восточной части страны предупредили о возможном повышении уровня шума.

Не первый раз наша "соседка" поднимает в небо истребители во время воздушной атаки России. 24 марта российская ракета даже пересекла воздушное пространство Польши. В Варшаве решили не сбивать враждебную цель, потому что боялись, что это может привести к жертвам среди населения.

Говорят, мол, знали, что ракета вернется обратно в Украину. В то же время, российского посла вызвали в консульство, впрочем, тот не пришел. Свое поведение дипломат объяснил, что поляки вроде бы не предоставили достаточной доказательной базы, что российская ракета была в небе над Польшей.