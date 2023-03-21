Ивахов родом из поселка Гусятин Тернопольской области, на фронт пошел добровольцем перед Новым годом. В конце февраля он перестал выходить на связь.
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Его мать Анна Ивахов не находила себе места. О сыне не было никаких известий. Однако в фейсбук-сообществе "Поиск людей во время войны" появилась фотография мужчины с перевязанной головой. Под фото отметили, что раненый боец находится в Виннице в больнице скорой помощи.
Иван в больнице / Фото из сообщества "Поиск людей"
Защитник ничего не помнил
Ивахов ничего не помнил о себе. Фамилия Ивана была написана не совсем правильно – "Ивахин". Однако его узнал сосед Олег Дидюк.
Он набрал его маму, но той позвонила дочь Ивана. Она также узнала папу в соцсетях. Мама несказанно обрадовалась. Она сразу уехала в Винницу, чтобы встретиться с сыном.
После ранения он не разговаривает и ничего о себе не помнит. Я решил помочь ему найти близких. Мама приезжала, и он ее вроде бы узнал,
– рассказал автор объявления.
Защитника ждет операция
Анна уже вернулась в Гусятин, нужно заниматься документами сына. Оказалось, что после ранения его привезли в Краматорск, затем отправили в Днепр. Там Ивана прооперировали, у него были ранения головы. После этого его отправили в Винницу, здесь врачи обнаружили обломки еще в плече.
По словам матерей, сына ждет еще одна операция на голове, там также остался обломок, который в Днепре вытащить не смогли.