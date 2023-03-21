Ивахов родом из поселка Гусятин Тернопольской области, на фронт пошел добровольцем перед Новым годом. В конце февраля он перестал выходить на связь.

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Его мать Анна Ивахов не находила себе места. О сыне не было никаких известий. Однако в фейсбук-сообществе "Поиск людей во время войны" появилась фотография мужчины с перевязанной головой. Под фото отметили, что раненый боец находится в Виннице в больнице скорой помощи.



Иван в больнице / Фото из сообщества "Поиск людей"

Защитник ничего не помнил

Ивахов ничего не помнил о себе. Фамилия Ивана была написана не совсем правильно – "Ивахин". Однако его узнал сосед Олег Дидюк.

Он набрал его маму, но той позвонила дочь Ивана. Она также узнала папу в соцсетях. Мама несказанно обрадовалась. Она сразу уехала в Винницу, чтобы встретиться с сыном.

После ранения он не разговаривает и ничего о себе не помнит. Я решил помочь ему найти близких. Мама приезжала, и он ее вроде бы узнал,

– рассказал автор объявления.