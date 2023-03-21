Івахів родом із селища Гусятин Тернопільської області, на фронт пішов добровольцем перед Новим роком. Наприкінці лютого він перестав виходити на зв'язок.

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Його мати Ганна Івахів не знаходила собі місця. Про сина не було жодних звісток. Однак у фейсбук-спільноті "Пошук людей під час війни" з'явилася фотографія чоловіка з перев'язаною головою. Під фото зазначили, що поранений боєць перебуває у Вінниці у лікарні швидкої допомоги.



Іван в лікарні / Фото зі спільноти "Пошук людей"

Захисник нічого не пам'ятав

Івахів нічого не пам'ятав про себе. Прізвище Івана було написано не зовсім правильно – "Івахін". Однак його впізнав сусід Олег Дідюк.

Він набрав його маму, але тій вже подзвонила донька Івана. Вона також впізнала тата в соцмережах. Мама невимовно зраділа. Вона одразу поїхала до Вінниці, щоб зустрітися із сином.

Після поранення він не розмовляє і нічого про себе не пам'ятає. Я вирішив допомогти йому знайти близьких. Мама приїжджала, і він її начебто впізнав,

– розповів автор оголошення.