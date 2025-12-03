На территории санатория "Жовтень" в Конча-Заспе произошли столкновения между ГУР и военными. В разведке считают, что военнослужащие обосновались там незаконно, и хотят вернуть объект.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в ГУР.

Что известно о беспорядках в Конча-Заспе?

Как ранее писала "Украинская правда", представители ГУР якобы вошли на территорию санатория "Жовтень" и заняли ее, "выбив ворота и поломав забор". Это сопровождалось стрельбой из огнестрельного оружия в воздух и землю.

Издание отметило, в плен якобы взяли 10 военнослужащих в/ч А4005. Они получили "существенные травмы".

Впоследствии их отпустили, а представители ГУР забаррикадировались на территории санатория.

На место прибыли сотрудники НПУ, ГУ ВСП, военный комендант Киевской области по месту расположения в/ч А4005 и представители ОВА, Генштаба, ГБР. Их на территорию отказались впускать.

Владелец земельного участка заключил с одной из наших воинских частей прямые договоры на время действия военного положения. Согласно действующему законодательству, данные договоры не требуют дополнительных согласований. У представителей других формирований документы аннулированы военной администрацией. Все имеющиеся документы нашего подразделения предоставлены представителям полиции, ВСП г. Киева и военной администрации с соответствующими документами. Киева и военной администрации с соответствующими объяснениями. Наши военнослужащие здесь находятся на законных основаниях. Любое разглашение информации о местах дислокации сил безопасности и обороны, представляет прямую угрозу для жизни личного состава подразделений,

– сообщили источники 24 Канала в ГУР.

Как пишет УП, владельцем этого земельного участка, с которым ГУР заключило соглашение, была компания, причастна к бизнесменам Борису Кауфману и Александру Грановскому. Издание утверждает, что они якобы хотят застроить территорию санатория.

Территория используется согласно боевому распоряжению командующего Сухопутных войск, имеет согласование военной администрации города Киева и директора санатория "Жовтень". Здания опечатаны, доступ в них не осуществляется.

Источники "Украинской правды" утверждают, что ГУР не впервые приезжали в санаторий с требованием покинуть территорию.

Санаторий был арестован еще в 2020 году. В 2022 году ГБР сообщило о возвращении объекта в госсобственность. Его передали в управление Агентству по розыску и менеджменту активов. АРМА оценила объект в 60,7 миллиона гривен, но не провело конкурс на нового управляющего.

В том же году "ДТЭК Киевские электросети" и "Киевгазтрейд" инициировали банкротство ООО "Клинический санаторий "Жовтень" из-за долга 5 миллионов гривен. В то же время часть земельного участка была передана компании, следы которой ведут к бизнесмену Борису Кауфману.

Тот имеет право получить остальную землю в пользование и планирует получить разрешение от Киевского городского совета на застройку территории санатория.

