Боевики в Сомали захватили вертолет ООН с украинцами на борту: все, что известно
На территории Сомали боевики захватили вертолет ООН, совершивший вынужденную аварийную посадку. На его борту находились, в частности, украинцы.
В МИД Украины в комментарии 24 Каналу рассказали, что вертолет Миссии ООН в Сомали потерпел аварию. Среди членов экипажа были четверо украинцев. Также на борту находились 5 граждан других стран.
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Что известно об инциденте в Сомали
В МИД Украины рассказали, что личности украинцев, которых захватили боевики, уже установили. В то же время, их пока не раскрывают. Кроме того, на борту находились 5 граждан других стран.
МИД Украины подтверждает захват четырех украинцев на территории Сомали, подконтрольной антиправительственным силам,
– говорится в сообщении.
По данным МИД Украины, вертолет принадлежит частной украинской компании. Она осуществляла контракт на перевозку по заказу ООН.
В украинском министерстве заверили, что наша страна сделает все, чтобы вернуть людей. Так, посольство Украины в Кении и Постоянное представительство Украины при ООН в Нью-Йорке уже получили срочные поручения МИД, чтобы принять необходимые меры.
В МИД добавили, что они устанавливают все детали инцидента. В частности, в каком состоянии находятся увлеченные украинцы.
Что ранее сообщали об инциденте
- 10 января издание Reuters со ссылкой на анонимного сотрудника ООН написало, что вертолет Организации Объединенных Наций с несколькими иностранцами на борту захватили боевики.
- Это произошло потому, что вертолет был вынужден совершить аварийную посадку. По данным журналистов, вертолет доставлял медикаменты и должен был доставлять раненых из региона Галгудууд.
- Еще тогда было известно, что в составе экипажа было пятеро иностранцев. Согласно докладной записке, на борту находились девять пассажиров. Из них – шестерых взяли в плен боевики, а нескольким – удалось скрыться.
- Уже 11 января правительство Сомали заявило, что работает над освобождением заложников. Однако их военные предупредили, что попытки будут сложными, ведь этот район уже более 10 лет контролирует группировка боевиков.