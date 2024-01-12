Боевики в Сомали захватили вертолет ООН с украинцами на борту: все, что известно

На территории Сомали боевики захватили вертолет ООН, совершивший вынужденную аварийную посадку. На его борту находились, в частности, украинцы.

В МИД Украины в комментарии 24 Каналу рассказали, что вертолет Миссии ООН в Сомали потерпел аварию. Среди членов экипажа были четверо украинцев. Также на борту находились 5 граждан других стран.

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Что известно об инциденте в Сомали

В МИД Украины рассказали, что личности украинцев, которых захватили боевики, уже установили. В то же время, их пока не раскрывают. Кроме того, на борту находились 5 граждан других стран.

МИД Украины подтверждает захват четырех украинцев на территории Сомали, подконтрольной антиправительственным силам,

– говорится в сообщении.

По данным МИД Украины, вертолет принадлежит частной украинской компании. Она осуществляла контракт на перевозку по заказу ООН.

В украинском министерстве заверили, что наша страна сделает все, чтобы вернуть людей. Так, посольство Украины в Кении и Постоянное представительство Украины при ООН в Нью-Йорке уже получили срочные поручения МИД, чтобы принять необходимые меры.

В МИД добавили, что они устанавливают все детали инцидента. В частности, в каком состоянии находятся увлеченные украинцы.

Что ранее сообщали об инциденте

10 января издание Reuters со ссылкой на анонимного сотрудника ООН написало, что вертолет Организации Объединенных Наций с несколькими иностранцами на борту захватили боевики.

Это произошло потому, что вертолет был вынужден совершить аварийную посадку. По данным журналистов, вертолет доставлял медикаменты и должен был доставлять раненых из региона Галгудууд.

Еще тогда было известно, что в составе экипажа было пятеро иностранцев. Согласно докладной записке, на борту находились девять пассажиров. Из них – шестерых взяли в плен боевики, а нескольким – удалось скрыться.

Уже 11 января правительство Сомали заявило, что работает над освобождением заложников. Однако их военные предупредили, что попытки будут сложными, ведь этот район уже более 10 лет контролирует группировка боевиков.

Вертолет захватили боевики группировки "Аль-Шабаб", которая связана с Аль-Каидой и восстала против сомалийского правительства с 2006 года. Боевики контролируют некоторые регионы страны, нападают на гражданские и военные объекты.