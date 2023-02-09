На Угледарском направлении БМП оккупантов начала давить своих: видео 18+

Россияне не раз доказывали свое ничтожество на поле боя. Однако на этот раз ВСУ даже не прилагали усилий.

Оккупанты начали новое масштабное наступление в Донецкой области. Однако перед этим они, вероятно, не ознакомились с техникой безопасности на войне.

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БМП начала давить россиян

На видео видно, что украинский дрон приблизился к позиции противника, где была сосредоточена и его техника. Дрон несколько раз попал близ оккупантов, после чего они скрылись под БМП.

Водитель, долго не думая, начал ехать в обратном направлении, тем самым передавив своих собратьев. Или это и есть наглядный пример поговорки "своих избивают, чтобы другие боялись"?

Так или иначе, очередные оккупанты стали статистикой Генштаба, что не может не радовать.

Вражеская БМП раздавила оккупантов: смотрите видео 18+

Актуальные потери противника на 9 февраля

В общей сложности с 24 февраля 2022 года россияне потеряли в Украине уже 135 010 единиц личного состава.

Только за прошедшие сутки наши военные героически "задвоихсотили" 910 врагов. Потери врага в технике: