На Украину летело более 450 дронов и ракет: сколько сбила ПВО во время массированной атаки

В ночь на 6 мая Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами разных типов. В общей сложности агрессор запустил 452 средства воздушного нападения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько беспилотников и ракет сбили 06.06.2025

С 20:00 5 июня российские захватчики атаковали Украину 452 средствами воздушного нападения:

407 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, и Гвардейское в оккупированном Крыму;

6 баллистическими ракетами "Искандер-М" /KN-23 из Курской и Воронежской областей;

36 крылатыми ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС/Ту-160МС из воздушного пространства Саратовской области, над Каспийским морем;

2 крылатыми ракетами "Искандер-К" из района оккупированного Джанкоя;

1 противорадиолокационная ракета Х-31П с самолета тактической авиации над акваторией Черного моря.

Очередное воздушное нападение террористов отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил оборони.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной обезврежено 406 средств воздушного нападения противника по всей территории страны,

– заявили Воздушные силы.

Уточнили, что речь идет о:

99 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 169 - локально потеряны/подавлены РЭБ;

4 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, еще две – не достигли целей (локально потеряны);

30 крылатых ракет Х-101;

2 крылатые ракеты "Искандер-К".

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения агрессора в 13 локациях, а падение сбитых (обломки) – в 19.

Сколько дронов и ракет сбили 6 июня / Инфографика Воздушных сил