В обращении про "Орешник" мог быть ненастоящий Путин: что не так с диктатором

В видеообращении о баллистической ракете "Орешник" мог быть ненастоящий Владимир Путин. Его плечи и тело вроде бы двигаются, а вот руки неподвижно лежат на столе.

Странными также являются мимика и произношение некоторых слов. В интернете предполагают, что ролик мог сгенерировать искусственный интеллект. Как сообщается, Путин довольно редко бывает в Кремле, информирует 24 Канал.

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Живой человек или искусственный интеллект

В сети обратили внимание на странное поведение кремлевского диктатора Владимира Путина во время видеообращения 21 ноября.

Тогда Путин рассказал о применении по Украине ракеты "Орешник". Что интересно, делал он это из того же самого бункера, что и 24 февраля 2022 года.

На видео четко видно, как плечи и тело якобы подвижны, а вот руки прикованы к столу. За все видеообращение руки Путина были неподъемными, лишь иногда подергивался мизинец.

Также вопросы вызывает мимика. Она довольно странная, как и произношение некоторых слов. Поэтому, вполне возможно, что запись была сделана с помощью искусственного интеллекта.

Поскольку на видео 24 февраля 2022 года руки у Путина двигаются, точнее – хоть как-то естественно подергиваются.

Кажется, глава Кремля снова прячется от Запада, боясь удара. Вероятнее всего, говорится о каком-то тайном бункере Путина, где он пытается спрятаться от врагов.

Ходят слухи, что в последнее время российский диктатор находится не в Кремле, а все звонки принимает через специальную связь.

РосСМИ также сообщили, что Путин давно уже не появлялся на публике. Журналисты обнаружили несоответствия в официальных заявлениях Кремля, говорится о публикации старых встреч с задержкой в несколько недель или даже месяцев.