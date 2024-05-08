На войне погиб автор уникальных кадров выжженного Серебрянского леса Денис Зеленый
Источник:honey_cafe
Украину всколыхнула тяжелая потеря. Так, к сожалению, на фронте погиб офицер секции оперативного планирования батальона Хорив бригады Нацгвардии Буревий Денис Зеленый.
Об этом в среду, 8 мая, сообщили в сети кондитерских Honey, где защитник работал менеджером до мобилизации. Денис является автором фото Серебрянского леса, расположенного возле города Кременная в Луганской области, снятого на закате солнца.
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"Навеки в строю"
Так, о смерти украинского защитника известили коллеги Дениса, обнародовав соответствующее сообщение в соцсети.
Наш герой Денис Зеленый, защищая Украину, погиб во время боевых действий. Нет слов, чтобы выразить всю боль от потери этого человека. Настоящий воин, защитник и друг. Навеки в строю,
– говорится в сообщении.
Военного помнят еще со времен шутливого видео, на котором он стоял с нарисованной на картоне надписью: "Ду ю спік паски?", которое активно распространяли в сети еще начала полномасштабной войны.
Денис с надписью "Ду ю спік паски?": смотрите видео
Является автором наиболее известного фото Серебрянского леса
Ранее сеть облетели снимки восхода солнца в Серебрянском лесу. На кадрах можно увидеть, что оккупанты абсолютно выжгли деревья в лесу, не оставив там ничего живого.
Их зафиксировал боец бригады "Буревой" Национальной гвардии Украины Денис Зеленый. На кадрах можно увидеть, что все окрасилось в оранжевый, желтый и розовый цвета.