На войне погиб автор уникальных кадров выжженного Серебрянского леса Денис Зеленый

Украину всколыхнула тяжелая потеря. Так, к сожалению, на фронте погиб офицер секции оперативного планирования батальона Хорив бригады Нацгвардии Буревий Денис Зеленый.

Об этом в среду, 8 мая, сообщили в сети кондитерских Honey, где защитник работал менеджером до мобилизации. Денис является автором фото Серебрянского леса, расположенного возле города Кременная в Луганской области, снятого на закате солнца.

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"Навеки в строю"

Так, о смерти украинского защитника известили коллеги Дениса, обнародовав соответствующее сообщение в соцсети.

Наш герой Денис Зеленый, защищая Украину, погиб во время боевых действий. Нет слов, чтобы выразить всю боль от потери этого человека. Настоящий воин, защитник и друг. Навеки в строю,

– говорится в сообщении.

Военного помнят еще со времен шутливого видео, на котором он стоял с нарисованной на картоне надписью: "Ду ю спік паски?", которое активно распространяли в сети еще начала полномасштабной войны.

Денис с надписью "Ду ю спік паски?": смотрите видео

Является автором наиболее известного фото Серебрянского леса

Ранее сеть облетели снимки восхода солнца в Серебрянском лесу. На кадрах можно увидеть, что оккупанты абсолютно выжгли деревья в лесу, не оставив там ничего живого.

Их зафиксировал боец ​​бригады "Буревой" Национальной гвардии Украины Денис Зеленый. На кадрах можно увидеть, что все окрасилось в оранжевый, желтый и розовый цвета.