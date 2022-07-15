Без отца осталось 4 детей: в бою с россиянами погиб боец из Львовской области Андрей Ганыч

15 июля 2022 , 22:10
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Источник:

Фейсбук Оксаны Ганыч

В бою с российскими оккупантами погиб Андрей Ганыч – житель Ходоровщины. У него осталась жена и 4 детей.

О смерти защитника сообщила его супруга Оксана Ганыч. Женщина подчеркнула, что он был лучшим отцом и мужчиной, а также преданным патриотом Украины.

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Воин был многодетным отцом. Четверо его детей еще несовершеннолетние.

Мой милый человек, мое ясное солнце погиб на этой ужасной войне. Он навсегда останется в нашем сердце... Любим тебя и знаю, что будем на небе вместе,
– написала женщина.

Также она добавила фото с мужем.


Погибший Андрей Ганыч из Львовской области / Фото из фейсбука Оксаны Ганыч

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Автор: Ольга Музика