На войне погиб экспредседатель Ахтырской РГА Сергей Гавриленко

Бывший глава Ахтырской РГА Сергей Гавриленко погиб в бою против российского агрессора. Недавно ему исполнилось 42 года.

Сергей Гавриленко возглавлял Ахтырскую районную государственную администрацию с апреля 2014 по февраль 2015 года. Об этом сообщили в Харьковском национальном педагогическом университете имени Сковороды 12 июня, где защитник являлся аспирантом.

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Скородыновскую семью всколыхнула трагическая весть. В бою с российским агрессором погиб наш аспирант Сергей Гавриленко. Вечное уважение и светлая память Герою. Всегда помним какой ценой боремся за победу,

– говорится в сообщении.

Что известно о Сергее Гавриленко

Защитник Украины являлся заместителем начальника учебного курса по морально-психологическому обеспечению инженерно-авиационного факультета ХНУ Воздушных Сил.

Сергей Гавриленко родился 6 марта 1980 в селе Хухра Ахтырского района Сумской области. С отличием окончил школу и получил два высших образования. С 2006 по 2015 годы был депутатом Ахтырского районного совета дважды, а затем – главой РГА.

Воин учился в аспирантуре Сковородиновского университета и планировал защищать диссертацию по специальности "Психология". У него осталась жена и двое детей.

Потери Украины в войне: последние новости

10 июня стало известно о гибели известного журналиста и автора проекта на 24 канале Алексея Чубашева . Воин был родом из Запорожья. Он всегда хотел быть офицером, потому и пошел учиться в военный лицей, а впоследствии окончил и военный институт. Алексей Чубашев не раз защищал Украину. В первый раз он уехал на Донбасс 5 лет назад.

Из Мариуполя удалось вернуть тела 220 украинских защитников . Большинство из них – защитники "Азовстали". Тела уже отправили на идентификацию.

7 июня сообщили о смерти героя и правозащитника из Днепра Дениса Гордеева . С 2014 года он воевал в батальоне "Днепр-1" и в "Правом секторе". Денису Гордееву было 42 года. Известно, что смерть защитника наступила, когда в блиндаж, где он находился, попал снаряд.

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