На войне погиб "Ярик" – водитель из легендарного видео о "бачке и Толике-видеорегистраторе"

17 ноября 2022 , 15:40
Читати новину українською

Источник:

Татьяна Царюк

В четверг, 17 ноября, стало известно о смерти черкасчанина Ярослава, известного из-за вирусного видео "Ярик, бачок потек". Защитник погиб на войне.

Военнослужащий из Драбовской общины Черкасской области погиб от рук оккупантов. Именно Ярослав был водителем авто из легендарного видео о "Толике-видеорегистраторе".

Читайте также Погибла на могиле своего мужа: на Киевщине вражеская ракета убила женщину на кладбище

Когда простятся с легендой

Похороны защитника Ярослава пройдут завтра, 18 ноября. Односельчане погибшего героя собирают на помощь матери.

Реквизиты: 5168 7574 0137 2422 (Царюк Татьяна).

По информации местных СМИ, Анатолий, являющийся автором вирусного видео, продолжает защищать Украину.

24 канал соболезнует семье и близким погибшего защитника. Вечная память Герою!

Внимание, нецензурная лексика! Легендарное "Ярик бачок потек": смотрите видео 18+

Потери противника на 17 ноября

За сутки украинские военные ликвидировали 400 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили:

  • танков – 2878 (+7) единиц;
  • боевых бронированных машин – 5804 (+7) единицы;
  • артиллерийских систем – 1860 единиц;
  • РСЗО – 393 единицы;
  • средств ПВО – 209 единиц;
  • самолетов – 278 единиц;
  • вертолетов – 261 единица;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1531 (+6) единица;
  • крылатых ракет – 474 единицы;
  • кораблей /катеров – 16 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4362 (+2) единицы;
  • специальной техники – 160 единиц.

Заметьте – Какая ситуация на фронте: смотрите видео

 

Автор: Анна Романюк