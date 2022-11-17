На войне погиб "Ярик" – водитель из легендарного видео о "бачке и Толике-видеорегистраторе"

В четверг, 17 ноября, стало известно о смерти черкасчанина Ярослава, известного из-за вирусного видео "Ярик, бачок потек". Защитник погиб на войне.

Военнослужащий из Драбовской общины Черкасской области погиб от рук оккупантов. Именно Ярослав был водителем авто из легендарного видео о "Толике-видеорегистраторе".

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Когда простятся с легендой

Похороны защитника Ярослава пройдут завтра, 18 ноября. Односельчане погибшего героя собирают на помощь матери.

Реквизиты: 5168 7574 0137 2422 (Царюк Татьяна).

По информации местных СМИ, Анатолий, являющийся автором вирусного видео, продолжает защищать Украину.

24 канал соболезнует семье и близким погибшего защитника. Вечная память Герою!

Внимание, нецензурная лексика! Легендарное "Ярик бачок потек": смотрите видео 18+

Потери противника на 17 ноября

За сутки украинские военные ликвидировали 400 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили:

танков – 2878 (+7) единиц;

боевых бронированных машин – 5804 (+7) единицы;

артиллерийских систем – 1860 единиц;

РСЗО – 393 единицы;

средств ПВО – 209 единиц;

самолетов – 278 единиц;

вертолетов – 261 единица;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1531 (+6) единица;

крылатых ракет – 474 единицы;

кораблей /катеров – 16 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 4362 (+2) единицы;

специальной техники – 160 единиц.

Заметьте – Какая ситуация на фронте: смотрите видео