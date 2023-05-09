На Востоке погиб французский журналист: ранее сеть облетела видео, где он спасает ежа

На Востоке погиб журналист из Франции Арман Солдин. Его жизнь унесла ракетный обстрел со стороны россиян.

Солдин погиб в результате ракетных обстрелов возле Временного Яра. Его коллеги из AFP стали свидетелями происшествия. Они выразили соболезнования родным и близким павшего.

Кстати говоря Журналисты национального канала попали под обстрел у Бахмута: жуткие кадры

Обстрел был на окраине города, неподалеку от Бахмута – эпицентра боевых действий на Востоке. Арман Солдин стал 57 медийщиком, погибшим на войне. Это 10 журналистов, убитый Россией во время выполнения профессиональной деятельности.

Еще несколько дней назад, 5 мая, в сети распространяли видео, где Солдин вместе со своими коллегами нашел в окопе ослабленного ежа. Животное спасли от гибели.

Арман Солдин спас ежа: видео

Гибель Александра Бондаренко

В Киеве 1 мая простились с добровольцем Александром Бондаренко, ранее работавший журналистом BBC. Он погиб в бою под Кременной, а воевать пошел в первые дни вторжения.

Бондаренко работал в украинской редакции BBC с 2007 по 2011 годы. Коллеги вспоминают его как искреннего и амбициозного человека.