Житель Волыни утонул в уличном туалете у бара

В Волынской области 42-летний мужчина утонул в уличном туалете. Это произошло в поселке Ратное.

Мужчина умер возле бара "Пивная точка". Это был 42-летний житель Ратного. Полиция подтвердила инцидент.

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Как мужчина попал в выгребную яму

Правоохранители не разглашают обстоятельства несчастного случая. Фон в выгребной яме обнаружили местные жители. Пока неизвестно, как мужчина туда упал. Вероятно, из-за собственной неосторожности или недостатки конструкции.

Полицейские отметили, что следов насильственной смерти нет. Однако причины смерти выявит судмедэкспертиза. Туда уже направили тело.

По внешним признакам следов насильственной смерти не обнаружили. Но окончательные причины смерти установят на судмедэкспертизе,

– говорится в сообщении полиции.

Уголовное дело возбуждено с примечанием "несчастный случай".

Несчастный случай в Ровно

В Ровно 29 января пассажирка выпала из автобуса "Ровно-Радивилов". Так, 61-летняя женщина намеревалась выйти из маршрутки на ближайшей остановке. По неустановленным пока причинам упала во время движения транспортного средства на асфальт через переднюю дверь салона,

В результате падения женщина получила тяжелую черепно-мозговую травму. Пострадавшую госпитализировали с мозговой комой.

Правоохранители сразу указали, что военный автобуса, 38-летний житель бывшего Радивиловского района, был трезв.