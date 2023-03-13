Чоловік помер біля бару "Пивна точка". Це був 42-річний житель Ратного. Поліція підтвердила інцидент.

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Як чоловік потрапив у вигрібну яму

Правоохоронці не розголошують обставини нещасного випадку. Тло у вигрібній ямі виявили місцеві жителі. Наразі невідомо, як чоловік туди впав. Ймовірно, через власну необережність чи або ж недоліки конструкції.

Поліцейскі зазначили, що слідів насильницької смерті немає. Втім, причини смерті виявить судмедекспертиза. Туди вже скерували тіло.

За зовнішніми ознаками слідів насильницької смерті не виявили. Але остаточні причини смерті встановлять на судмедекспертизі,

– мовиться у повідомленні поліції.

Кримінальну справу відкрили з приміткою "нещасний випадок".

Нещасний випадок у Рівному

У Рівному 29 січня пасажирка випала з автобуса сполученням "Рівне-Радивилів". Так, 61-річна жінка мала намір вийти із маршрутки на найближчій зупинці. Із невстановлених поки причин впала під час руху транспортного засобу на асфальт через передні двері салону,

Внаслідок падіння жінка отримала важку черепно-мозкову травму. Постраждалу госпіталізували з мозковою комою.

Правоохоронці одразу встановили, що водій автобуса, 38-річний мешканець колишнього Радивилівського району, був тверезий.