Представил себя королем Артуром: на Волыни попытка вытащить меч из камня довела парня до суда

В городе Владимир Волынской области на видео компания ребят пыталась вытащить меч из памятного момента вблизи парка "Славянский". После неудачной попытки один из молодых людей отломал часть таблички.

Благодаря ролику полиции удалось обнаружить правонарушителя. В его отношении составили протокол – в дальнейшем дело будет рассматривать суд.

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Детали дела от полиции

Правоохранители установили, что соответствующий инцидент произошел в ночь с 29 на 30 декабря в городе Владимире. Компания ребят проходила мимо парка и в поле зрения им упал монумент с мечом – после чего молодые люди решили закостплеить короля Артура.

Имея много энергии ребята изо всех сил хотели достать меч, однако это оказалось им не по силам, тогда один из них сорвал табличку с надписью,

– сообщили в полиции.

После попытки достать меч, молодые люди надругались над табличкой / Владимирский отдел полиции

Благодаря распространению соответствующего видео в сети полиции удалось установить личность правонарушителя. Им оказался 20-летний местный житель. В полиции сообщили, что 3 января его пригласили в районное отделение.

Там его опросили по этому поводу и составили по нему протокол об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве. Материалы дела доставили в суд – там их рассмотрят и вынесут приговор о правонарушении.

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