Завдяки ролику поліції вдалося віднайти правопорушника. Щодо нього склали протокол – надалі справу розглядатиме суд.
Дивіться також Трагічний візит на Різдво: на Сумщині військовий з сином отруїлися чадним газом
Деталі справи від поліції
Правоохоронці встановили, що відповідний інцидент трапився у ніч з 29 на 30 грудня у місті Володимир. Компанія хлопців проходила повз парку і в поле зору їм впав монумент з мечем – після чого молодики вирішили закостплеїти короля Артура.
Маючи багато енергії хлопці зі всієї сили хотіли дістати меч, однак це виявилось їм не під силу, тоді один з них зірвав табличку з надписом,
– повідомили у поліції.
Після спроби дістати меч, молодики поглумилися над табличкою / Володимирський відділ поліції
Завдяки поширенню відповідного відео у мережі поліції вдалося встановити особу правопорушника.Ним виявився 20-річний місцевий мешканець. У поліції повідомили, що 3 січня його запросили до районного відліку.
Там його опитали з цього приводу та склали щодо нього протокол про адміністративне правопорушення за статтею про дрібне хуліганство. Матеріали справи доправили до суду – там їх розглянуть та винесуть вирок щодо правопорушення.
Робота поліцейських: останні новини
- На Хмельниччині правоохоронці врятували місцевого жителя, який провалився у колодязь. Під час прибирання колодязя він не втримав рівновагу і впав туди головою донизу. Чоловік майже десять годин гукав про допомогу.
- Після масштабної російської атаки на Київ правоохоронці врятували з-під завалів маленького котика. Ще ввечері разом з господарями пухнастик спокійно вкладався до сну в своїй домівці, а на ранок прокинувся від звуків ракет та опинився надворі через руйнування власного будинку.
- Вдень 1 січня у Чернігові чоловіки запускали феєрверки з балкону багатоповерхівки. Коли на виклик прибула поліція, нетверезі молодика намагалися вдати, що їх немає вдома. Тоді патрульні викликали спепризначенців, і ті вже примусово відчинили двері помешкання.