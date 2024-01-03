Першою у тривогу забила дружина постраждалого. Уночі вона подзвонила до поліції і розповіла, що її чоловік припинив виходити на зв'язок.

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Неймовірний порятунок

Правоохоронці з'ясували, що пенсіонер зранку того дня поїхав на дачу у село Ісаківці, і вирушили туди. Прибувши на місце, поліцейські почули крик про допомогу, який долинав із господарчого колодязя. Виявилося, що саме там застряг 64 – річний чоловік. Співробітники поліції одразу ж витягли його та доставили до лікарні.

Наразі відомо, що з потерпілим все добре. Він розповів своїм рятівникам, що під час прибирання колодязя не втримав рівновагу і впав туди головою донизу. Самостійно вибратися із пастки чоловікові не вдалося. Майже десять годин він гукав про допомогу.

Пенсіонер провалився у колодязь: відео порятунку Нацполіція

На Волині двоє хлопчиків опинилися у льодяній пастці

У грудні минулого року двоє 12-річні хлопчики гуляли по замерзлому ставку. Коли діти вже перебували на середині водойми, крига під ними не витримала – і один із хлопчиків впав у воду. Товаришеві вдалося його витягнути.

Друзі поспіхом вирішили йти додому, однак ближче до берега крига була дуже тонка, вона почала ламатися. Тоді діти вимушено повернулися на середину ставка, де лід був товстіший, і почали кликати про допомогу. Незабаром їх врятували надзвичайники.