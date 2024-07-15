На Волыни на границе с Беларусью сдетонировали минные заграждения

На Волыни сдетонировали минные заграждения на границе с Беларусью. На месте работали военные.

На границе с Беларусью сдетонировали минные заграждения. Это произошло во время грозы.

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Обошлось без пострадавших

Руководитель Ковельской РВА Ольга Черен рассказала, что в результате детонации никто не травмировался.

В то же время взрывная волна частично повредила хозяйственную постройку.

Мощная гроза 14 июля вечером накрыла также и Львов. Во время непогоды во Львове в ночь на 15 июля молния трижды попала в контактную сеть электротранспорта. Самое ощутимое поражение случилось уже в 6:19 15 июля.

Именно из-за самого ощутимого поражения в районе проспекта Черновола и Свободы маршрут №33 не работал, а трамваи № 6 и 7 – временно курсировали по измененным маршрутам.

Специалист по связям с общественностью и прессой Львовэлектротранс Ольга Бачинская объяснила, что самое трудное в таких случаях не так отремонтировать, как определить место поражения. Ведь иногда тестировать сеть приходится дольше, чем устранять последствия.