Неопределенный БпЛА после Волыни зафиксировали в Тернопольской области: куда летит

Воздушные силы сообщают о неопределенной скоростной цели. Согласно обнародованной информации, сейчас она двигается в южном направлении.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ. Сначала защитники неба сообщали о несколько ином движении.

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На Волыни зафиксировали неизвестную скоростную цель в воздухе

На Волыни неопределенная скоростная цель курсом на юг,

– предупредили в Воздушных силах.

Заметим, что сначала защитники неба предостерегали движение скоростной цели в направлении Тернопольской области. Уже через мгновение Воздушные силы исправили текст сообщения и отметили его передвижение в южном направлении.

"Наблюдается активность неопределенного БпЛА на юге Тернопольской области! Движется в южном направлении!", – добавили там вскоре после этого. В то же время, в мониторинговых каналах сообщают, что не фиксировали скоростных целей в воздушном пространстве.

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