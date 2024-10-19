Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ. Спершу оборонці неба повідомляли про дещо інакший рух.

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На Волині зафіксували невідому швидкісну ціль у повітрі

На Волині невизначена швидкісна ціль курсом на південь,

– попередили у Повітряних силах.

Зауважимо, що спершу оборонці неба застерігали про рух швидкісної цілі у напрямку Тернопільської області. Вже за мить Повітряні сили виправили текст повідомлення та зазначили про її пересування у південному напрямку.

"Спостерігається активність невизначеного БпЛА на півдні Тернопільщини! Рухається в південному напрямку!", – додали там незабаром після цього. Водночас у моніторингових каналах повідомляють, що не фіксували швидкісних цілей у повітряному просторі.