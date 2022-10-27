На Восток идет значительное похолодание: прогноз на 28 октября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в пятницу, 28 октября, будет облачной, но без осадков. Столбики термометров поползут вниз в восточных регионах.
В то же время теплее всего будет на Юге – до +17 градусов.
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Прогноз погоды от Натальи Диденко
Как рассказала синоптик Наталья Диденко, из ближайших дней самым теплым в Украине будет суббота, 29 октября. Тогда ожидается до +19 градусов. Однако и пятница, 28 октября, будет не намного прохладнее – +9…+14 в большинстве регионов и до +13…+18 градусов на Юге и Западе Украины.
Дожди в пятницу маловероятны, но будут туманы, в которых видимость будет снижаться до 300 – 500 метров. Ветер ожидается западный, небольшой или умеренный.
В Киеве 28 октября будет до +13…+14 градусов, но без существенных осадков.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
На Западе Украины будет облачная погода, которая продержится до самого вечера, однако серьезных осадков не будет. Температура воздуха будет составлять +12...+14 градусов. На Востоке погода будет облачной, но без осадков. Температура воздуха резко опустится до +7...+9 градусов.
В большинстве северных регионов небо будет затянуто облаками. Столбики термометров покажут +11...+13 градусов. Идентичная ситуация будет и на Юге. Температура воздуха будет составлять +13...+15 градусов.
Облачная погода продержится в Киеве весь день, но без осадков. Воздух прогреется до +11...+13 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +12...+14
Львов – +14...+16
Ивано-Франковск – +14...+16
Тернополь – +14...+16
Черновцы – +14...+16
Хмельницкий – +14...+16
Луцк – +12...+14
Ровно – +11...+13
Житомир – +12...+14
Винница – +12...+14
Одесса – +15...+17
Николаев – +14...+16
Херсон – +13...+15
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +12...+14
Черкассы – +12...+14
Чернигов – +11...+13
Сумы – +11...+13
Полтава – +11...+13
Днепр – +11...+13
Запорожье – +12...+14
Донецк – +8...+10
Луганск – +7...+9
Харьков – +9...+11
Киев – +11...+13