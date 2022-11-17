В Киеве и большинстве областей Украины – воздушная тревога: направляйтесь в укрытие

Утром 17 ноября в большинстве областей Украины прозвучала воздушная тревога. Немедленно отправляйтесь в укрытие и не пренебрегайте собственной безопасностью, ведь враг может нанести удар в любой момент.

Неспокойным выдалось утро для жителей Юга и Востока Украины. Ближе к 7:30 сирены включили в Одесской области, после чего карта воздушных тревог продолжила "краснеть". Рассказываем, где предупреждали об угрозе ракетного удара.

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В каких областях воздушная тревога

Одесская (с 07:23);

Николаевская (с 07:29);

Днепропетровская (с 07:31);

Запорожская (с 07:31);

Полтавская (с 07:31);

Херсонская (с 07:32);

Харьковская (с 07:32);

Донецкая (с 07:34);

Сумская (с 07:34);

Луганская (с апреля 2022).



Карта воздушных тревог на 08:05 / Скриншот карты

Уже в 08:00 карта воздушных тревог продолжила "краснеть". Сирены включили в Киеве и области, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой области, а также Житомирской области.

Что известно о ракетной угрозе

В 07:26 в телеграмм-канале monitor сообщили о предполагаемом запуске ракет с акватории Черного моря. Напомним, что там сейчас находится один подводный ракетоноситель с четырьмя "Калибрами". Кроме того, не исключена атака дронами-камикадзе с оккупированных территорий.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в 07:35 предупредил жителей области. Он призвал их не игнорировать сирены и находиться в укрытиях, пока не будет сигнала об отбое. Высокопоставленный чиновник отметил, что есть сведения о возможном ударе по Харьковщине.

Подобное сообщение поступило и от главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука. Он также заметил, что наблюдается угроза ракетного удара по региону. Поэтому попросил оставаться либо в укрытиях, либо хотя бы соблюдать правила двух стен.

А уже в 07:43 на monitor появилось новое сообщение. В нем предупредили об активности стратегической авиации неприятеля на Каспийском направлении. Не исключается вероятность объявления воздушной тревоги по всей территории Украины.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в 08:06 опубликовал сообщение в своем телеграмме. Он отметил, что четыре первых ракеты уже в воздухе. Поэтому призвал всех беречь себя.

В 08:07 поступило очередное сообщение от monitor. В нем говорится о том, что враг запустил ракеты из одного Ту-95.

Напомним, что враг максимально непредсказуем и циничен. Он намеренно совершает ракетные удары по критической инфраструктуре, чтобы лишить нас от тепла, воды, а также связи.

Коротко о массированном ударе по Украине 15 ноября

Заметим, что после полудня в ряде областей нашего государства прозвучала воздушная тревога. На тот момент было известно о возможной угрозе атак со стратегической авиации.

Уже ближе к 15:00 сирены выли по всей территории Украины. А в 15:06 уже поступила информация о первых взрывах. Их слышали в Киеве.

Во время атаки погибла жительница столицы. Обломок сбитой ракеты попал в ее дом на Печерске. Тело женщины спасатели обнаружили во время тушения огня. Еще одна женщина погибла в Киевской области от обломка. Она как раз пришла на кладбище к своему мужу.

В тот же день взрывы прогремели в ряде областей. Враг атаковал критическую инфраструктуру. Поэтому украинцы по всем уголкам нашей страны оставались без света, воды, а также связи.

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