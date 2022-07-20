На Востоке Украины звучала масштабная воздушная тревога

Утром 20 июля в восточных регионах объявили о воздушной тревоге. Местных жителей призвали не пренебрегать безопасностью и перейти в укрытие.

Сначала об опасности объявили в Полтавской области – тревожные сирены зазвучали примерно в 08:19. Впоследствии об угрозе ракетного удара сообщили в в остальных восточных регионах.

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В каких областях объявили воздушную тревогу

Полтавская область,

Сумская область,

Харьковская область,

Днепропетровская область,

Запорожская область,

Донецкая область.

Также воздушная тревога объявлена в Луганской области. Ее объявили еще 4 апреля – с тех пор она не прекращалась.



Карта воздушной тревоги в Украине по состоянию на 8:30

В Харьковской области объявляли повторную тревогу: она звучала несколько часов

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили еще примерно в 3:52. В 08:22 в регионе объявили о повторной угрозе. Таким образом, в Харьковской области тревога была объявлена более 4 часов.

Впоследствии, в 8:36 начались отбои. Сейчас во всех регионах чистое небо, кроме Луганской области.

Как вести себя во время воздушной тревоги

Перекройте воду, газ и выключите электрические приборы.

Не забудьте позаботиться о пожилых или маломобильных соседях – помогите им добраться до безопасного места. Не бросайте на произвол судьбы и домашних любимцев, поскольку невозможно предсказать, когда вы сможете вернуться домой. Оказав помощь тем, кто в этом нуждается, как можно быстрее перейдите к ближайшему укрытию.

Если по какой-то причине вы не можете этого сделать, по крайней мере придерживайтесь правила "двух стен".

Покидайте укрытие или безопасное место лишь после отбоя.

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