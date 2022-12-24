Если слышите сигнал тревоги – немедленно перейдите в укрытие. Соблюдение правил безопасности может спасти жизнь вам и вашим близким, сообщает 24 канал.

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Где загудели сирены

Киеве и Киевской области;

Сумской области;

Черкасской области;

Полтавской области;

Харьковской области;

Кировоградской области;

Николаевской области;

Херсонской области;

Днепропетровской области;

Запорожской области;

Донецкая область.

Кроме того, с 4 апреля воздушная тревога продолжается в Луганской области. А с 11 декабря – в Крыму.

Карта воздушных тревог по состоянию на 12:00 / Карта тревог Украины

Что известно об угрозе удара баллистическими ракетами

При объявлении воздушной тревоги была зафиксирована активность вражеской тактической авиации вблизи границ восточных областей. Впоследствии появилась информация о готовности пусковых установок ОТРК и РСЗО на временно оккупированных территориях.

Кроме того, сохраняется угроза удара тактической авиацией. Несколько советских истребителей Су-30 были замечены у линии фронта.