Якщо чуєте сигнал тривоги – негайно перейдіть в укриття. Дотримання правил безпеки можуть врятувати життя вам та вашим близьким, повідомляє 24 канал.

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Де загули сирени

  • Києві та Київській області;
  • Сумській області;
  • Черкаській області;
  • Полтавській області;
  • Харківській області;
  • Кіровоградській області;
  • Миколаївській області;
  • Херсонській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Запорізькій області;
  • Донецькій області.

Крім того, з 4 квітня повітряна тривога триває на Луганщині. А з 11 грудня – в Криму.