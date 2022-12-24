Якщо чуєте сигнал тривоги – негайно перейдіть в укриття. Дотримання правил безпеки можуть врятувати життя вам та вашим близьким, повідомляє 24 канал.
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Де загули сирени
- Києві та Київській області;
- Сумській області;
- Черкаській області;
- Полтавській області;
- Харківській області;
- Кіровоградській області;
- Миколаївській області;
- Херсонській області;
- Дніпропетровській області;
- Запорізькій області;
- Донецькій області.
Крім того, з 4 квітня повітряна тривога триває на Луганщині. А з 11 грудня – в Криму.