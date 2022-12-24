Якщо чуєте сигнал тривоги – негайно перейдіть в укриття. Дотримання правил безпеки можуть врятувати життя вам та вашим близьким, повідомляє 24 канал.

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Де загули сирени

Києві та Київській області;

Сумській області;

Черкаській області;

Полтавській області;

Харківській області;

Кіровоградській області;

Миколаївській області;

Херсонській області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Донецькій області.

Крім того, з 4 квітня повітряна тривога триває на Луганщині. А з 11 грудня – в Криму.