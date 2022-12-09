Украинцев призвали немедленно пройти в укрытие, ведь планы врага коварны, пишет 24 канал. По состоянию на 12:50 воздушная тревога, кроме Луганской области, объявлена еще в шести восточных регионах.

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Где объявили воздушную тревогу

Сумская область

Полтавская область

Харьковская область

Днепропетровская область

Запорожская область

Донецкая область

Аналитики OSINT информируют об активности вражеской авиации вдоль границ восточных областей.



Карта воздушных тревог 9 декабря / Фото "єМапа"