Украинцев призвали немедленно пройти в укрытие, ведь планы врага коварны, пишет 24 канал. По состоянию на 12:50 воздушная тревога, кроме Луганской области, объявлена еще в шести восточных регионах.

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Где объявили воздушную тревогу

  • Сумская область
  • Полтавская область
  • Харьковская область
  • Днепропетровская область
  • Запорожская область
  • Донецкая область

Аналитики OSINT информируют об активности вражеской авиации вдоль границ восточных областей.


Карта воздушных тревог 9 декабря / Фото "єМапа"