Украинцев призвали немедленно пройти в укрытие, ведь планы врага коварны, пишет 24 канал. По состоянию на 12:50 воздушная тревога, кроме Луганской области, объявлена еще в шести восточных регионах.
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Где объявили воздушную тревогу
- Сумская область
- Полтавская область
- Харьковская область
- Днепропетровская область
- Запорожская область
- Донецкая область
Аналитики OSINT информируют об активности вражеской авиации вдоль границ восточных областей.
Карта воздушных тревог 9 декабря / Фото "єМапа"