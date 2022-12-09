Українців закликали негайно пройти в укриття, адже плани ворога підступні, пише 24 канал. Станом на 12:50 повітряну тривогу, окрім Луганської області, оголошено ще в шести східних регіонах.

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Де оголосили повітряну тривогу

  • Сумська область
  • Полтавська область
  • Харківська область
  • Дніпропетровська область
  • Запорізька область
  • Донецьк область

Аналітики OSINT інформують про активність ворожої авіації вздовж кордонів східних областей.


Мапа повітряних тривог 9 грудня / Фото "єМапа"