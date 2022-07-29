На Востоке – воздушная тревога: под Днепром слышали звуки взрывов
29 июля 2022 , 00:31Читати новину українською
За Днепром жители слышали несколько взрывов. После этого на Востоке страны объявили о воздушной тревоге.
Данные о взрывах были обнародованы в местных телеграм-каналах. Перед этим, вечером 28 июля, в Николаеве во время воздушной тревоги снова раздались взрывы.
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На Востоке раздаются сирены
Людей призывают находиться в укрытиях отбоя.