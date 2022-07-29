На Востоке – воздушная тревога: под Днепром слышали звуки взрывов

За Днепром жители слышали несколько взрывов. После этого на Востоке страны объявили о воздушной тревоге.

Данные о взрывах были обнародованы в местных телеграм-каналах. Перед этим, вечером 28 июля, в Николаеве во время воздушной тревоги снова раздались взрывы.

Читайте также На Киевщине и Черниговщине снова сообщают о взрывах: на Севере была повторная тревога

На Востоке раздаются сирены



Людей призывают находиться в укрытиях отбоя.