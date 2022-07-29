Дані про вибухи оприлюднили у місцевийх телеграм-каналах. Перед цим, ввечері 28 липня, у Миколаєві під час повітряної тривоги знову пролунали вибухи.
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На Сході лунають сирени
Повідомляють, що за містом (Дніпро) було чути кілька вибухів (перед тривогою),
– мовиться у телеграм-каналі "Днепр ОПЕРАТИВНЫЙ".
Після цього, орієнтовно в 00:20 29 липня, почалась повітряна тривога у:
- Дніпропетровській;
- Запорізькій;
- Полтавській;
- Харківській;
- Донецькій;
- Луганській областях.
Людей закликають перебувати в укриттях до відбою. Станом на 00:42 29 липня, ані міська, ані обласна влада вибухи не підтвердила та не спростувала.
Атака на Україну 28 липня: коротко
- У ніч проти 28 липня вибухи пролунали в Харкові. Вдосвіта під час повітряної тривоги російські окупанти знову атакували Миколаїв.
- Вже вранці 28 липня сирени лунали по всій Україні.
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