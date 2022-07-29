Дані про вибухи оприлюднили у місцевийх телеграм-каналах. Перед цим, ввечері 28 липня, у Миколаєві під час повітряної тривоги знову пролунали вибухи.

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На Сході лунають сирени

Повідомляють, що за містом (Дніпро) було чути кілька вибухів (перед тривогою),

– мовиться у телеграм-каналі "Днепр ОПЕРАТИВНЫЙ".

Після цього, орієнтовно в 00:20 29 липня, почалась повітряна тривога у:

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Полтавській;

Харківській;

Донецькій;

Луганській областях.

Людей закликають перебувати в укриттях до відбою. Станом на 00:42 29 липня, ані міська, ані обласна влада вибухи не підтвердила та не спростувала.

Атака на Україну 28 липня: коротко

У ніч проти 28 липня вибухи пролунали в Харкові. Вдосвіта під час повітряної тривоги російські окупанти знову атакували Миколаїв.

Вже вранці 28 липня сирени лунали по всій Україні.

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