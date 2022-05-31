На Востоке ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами и ликвидировали более 20 оккупантов
Источник:Оперативное командование "Восток"
Украинские защитники сдерживают агрессора на Востоке. В частности, 31 мая, артиллерией они уничтожили склад с боеприпасами российских войск.
Вооруженные силы Украины только за сутки ликвидировали 22 кафиров и уничтожили 1 БТР.
Существенные потери врага на Юге: ВСУ уничтожили почти сотню россиян и много техники
Эти утраты неприятеля пополнили вчерашние. За сутки 30 мая украинские защитники на Востоке уничтожили до 50 россиян, 1 танк, 1 БМП, 1 САУ, 3 миномета и 1 беспилотник.
Потери кафиров на юге
Украинские ракетно-артиллерийские подразделения 30 мая нанесли существенные потери российским оккупантам и на Юге. Они уничтожили 78 россиян, 8 танков, 2 гаубицы, самоходное орудие "Пион", 2 реактивные системы залпового огня "Град", 5 единиц бронированной и 2 – автомобильной техники.
Более того, ВСУ идут в наступление на Юге. В результате этого на Южнобужском направлении враг покинул село Николаевка, расположенное на севере Херсона.
Общие потери русской армии
С начала полномасштабного вторжения России украинские военные уничтожают врага. По состоянию на 31 мая они уже отправили за российским кораблем около 30 500 кафиров . Кроме того, армия захватчиков стала беднее тысячи единиц техники. Например, ВСУ ликвидировали:
- танков – 1 358,
- боевых бронированных машин – 3 302,
- артиллерийских систем – 649,
- РСЗО – 207,
- средств ПВО – 93,
- самолетов – 208,
- вертолетов – 174,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 515,
- крылатых ракет – 120,
- кораблей и катеров – 13,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 275,
- специальной техники – 48.
Из-за таких потерь у оккупантов – низкий моральный дух, который в дальнейшем будет только ухудшаться. Дело в том, что в войне против Украины погибают многие российские младшие офицеры . Поэтому командиры батальонов и бригад вынуждены непосредственно идти на поле боя и таким образом подвергаться опасности.
Кстати, недавно ВСУ накрыли командный пункт под Изюмом и уничтожили командный узел связи в Лимане.