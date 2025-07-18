В кранах воды нет, – Андрющенко о страшной реальности на оккупированных территориях

На оккупированных территориях стремительно исчерпываются запасы питьевой воды. Оккупационные власти прибегают к использованию воды, которая может вызвать серьезные проблемы со здоровьем людей.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. По его словам, ситуация с питьевой водой на оккупированных территориях будет только ухудшаться.

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В оккупации воды будет становиться все меньше

В Донецкой области, а также в Запорожской – в частности в Мелитополе, Бердянске и Токмаке – наблюдаются серьезные проблемы с водоснабжением.

Причины этих проблем различаются в зависимости от региона, однако все они в конце концов сводятся к подрыву Каховского водохранилища и разрушения гидросистемы Украины.

"Действительно – в кранах воды нет, и ежедневно она исчезает в каждом новом городе, или в городке, или поселке – там, где есть централизованное водоснабжение. Ситуация становится хуже. В Донецке вообще дошли до того, что берут воду уже из шахтных стволов – там, где она выкачивается, и развозят, раздают воду, а уже где-то частично начали добавлять это в систему", – рассказал Петр Андрющенко.

Он добавил, что в Мариуполе увеличили водозабор, но это привело к еще большему и более быстрому обмелению. Ситуация с нехваткой воды стремительно распространяется – в частности, уже известно о проблемах с питьевой водой в Енакиево, Дружковке и Зугрэсе.

К слову, в сети появились сообщения, что несколько российских оккупантов отравились водой. По слухам в Telegram, волонтеры привезли воду на передовую. После употребления несколько захватчиков впали в кому и умерли.

Сейчас непонятно, где людям брать воду. Оккупационная власть не бурит новых скважин, зато планирует забирать воду из шахт не только в Донецке, но и в других городах.

Шахты затапливаются природными водами. Эту воду выдавать людям как питьевую, вообще развозить людям. Тяжелые металлы. То есть, за достаточно короткой перспективы мы увидим просто вспышки онкозаболеваний, аутоиммунных заболеваний, других хронических болезней,

– сказал Андрющенко.

Он добавил, что вода не проходит никакой очистки – она просачивается сквозь тяжелые металлы и ядовитые вещества, которые содержатся в почве, особенно в шахтах. Впоследствии эта вода попадает к людям – в том числе в пищу. Пока ничего не решается. Если в следующем году оккупация продлится, последствия станут еще хуже.