Днем 2 августа Владимир Зеленский сделал громкое заявление. По его словам, на взятках разоблачен ряд людей, среди них нардеп.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.

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Кого разоблачили на взятках?

Президент не назвал фамилии, однако указал должности коррупционеров.

Были уличены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины,

– написал Зеленский.

Он поблагодарил антикоррупционные органы за работу. Директор НАБУ Семен Кривонос и глава САП Александр Клименко доложили Зеленскому.

"Может быть только нулевая толерантность к коррупции, четкая командная работа для разоблачения коррупции и в итоге справедливый приговор. Важно, что антикоррупционные институты работают независимо, а принятый в четверг закон гарантирует им все возможности для реальной борьбы с коррупцией", – подчеркнул лидер государства.

Кроме этого, НАБУ сообщило, что вместе с САП разоблачили масштабную коррупцию при закупке БПЛА и средств РЭБ. Подозреваемые – именно те люди, о которых писал президент. Четыре человека были задержаны.