Начало чего-то большего, – политолог объяснил важность перемирия на ЗАЭС

Украина и Россия при посредничестве МАГАТЭ достигли договоренности и 28 декабря ввели локальное перемирие на Запорожской АЭС. Это может стать первым шагом на пути к более масштабным договоренностям.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, отметив, какие следующие шаги после перемирия на ЗАЭС могут быть на пути мирных переговоров. Напомним, что ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина в качестве компромисса предлагает США совместное управление Запорожской АЭС в рамках мирного соглашения.

Какие последствия локального перемирия на ЗАЭС?

Чаленко напомнил, что это не первое действительно локальное перемирие с целью введения в строй основной и резервной линий для запитки ЗАЭС. Однако есть интересный нюанс, для того, чтобы согласовать предыдущее локальное перемирие и его достичь, ЗАЭС более месяца работала на дизель-генераторах в полностью автономном режиме и это не удавалось сделать.

Сейчас, основываясь на предыдущем опыте, нынешнее перемирие довольно быстро согласовано, что подтвердил глава МАГАТЭ. Поэтому сейчас есть определенные надежды, чтобы опыт этого локального перемирия перешел в нечто большее,

– подчеркнул он.

С тактической точки зрения, предположил политолог, это могло бы быть перемирие в энергетической сфере – то, что в Китае предлагал Эммануэль Макрон. Также есть другой формат режима прекращения огня. Он может быть связан с организацией и проведением референдума и выборов президента Украины. Как отметил президент Зеленский, нужно не менее 60 дней режима прекращения огня для того, чтобы провести эти процессы.

Стоит знать. Президент Франции Эмануэль Макрон во время встречи 4 декабря с главой Китая Си Цзиньпином призвал к прекращению огня между Украиной и Россией по крайней мере в виде моратория на удары по критической инфраструктуре. Макрон выразил надежду, что Пекин присоединится к его призыву, ведь это является важным вопросом накануне зимы на фоне российских ударов по гражданским и энергетическим объектам в Украине.

В какой трек это все выльется и произойдет ли это вообще вокруг ЗАЭС, – вопрос, по его словам, открытый. Однако по крайней мере то, что стороны на таком локальном фрагменте показали, что договоренности могут выполняться, свидетельствует о том, что это действительно может быть началом чего-то большего.

Однако должны быть реалистами и помнить, что перемирие и режимы прекращения огня, которые ранее объявлялись, к сожалению, срывались непосредственно российской стороной. Поэтому веры здесь нет абсолютно,

– отметил Игорь Чаленко

В то же время должны объективно оценивать ситуацию вокруг ЗАЭС, которая показывает, что из прагматических соображений очевидно – пушки могут стихать.

Что известно о перемирии на Запорожской АЭС?