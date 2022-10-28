Несмотря на уговоры Аксенова: работники ЗАЭС отказываются подписывать договоры с "Росатомом"

Диктатор Владимир Путин объявил об аннексии не только временно оккупированных территорий, но и крупнейшей украинской АЭС в Энергодаре. Теперь оккупанты хотят, чтобы работники Запорожской АЭС подписали договоры с "Росатомом".

Для того чтобы убедить работников подписывать контракты с "Росатомом", на Запорожскую АЭС прибыли крымский гауляйтер Сергей Аксенов и первый заместитель руководителя путинской администрации Сергей Кириенко. Однако работники станции не поддаются ни на уговоры, ни на запугивания.

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Оккупанты оказывают давление на работников ЗАЭС

Россияне пытаются заставить работников Запорожской АЭС подписать контракты с так называемой "эксплуатационной организацией" – фейковым предприятием "Росатома", которое питается подчинить себе ЗАЭС.

Оккупанты прибегают к давлению и манипуляциям, заявляя, что тысяча работников станции уже подписали контракты. Однако эта ложь не срабатывает,

– заявили в "Энергоатоме".

На оккупированной ЗАЭС остались около 6 700 работников, из которых около сотни подписали договоры с "Росатомом" из-за давления и запугивания со стороны оккупантов. Еще 4300 работников станции выехали на подконтрольную Украине территорию.

"Даже, несмотря на все их давление и угрозы, подавляющее большинство работников, которые находятся на станции, имеют проукраинскую позицию, продолжают сопротивляться оккупантам и максимально оттягивают процесс подписания предательских контрактов", – подчеркнули в "Энергоатоме".

Однако есть и те, кто добровольно подписал договоры и пошел на сотрудничество с оккупантами, в частности, из-за желания занять "руководящие должности". В "Энергоатоме" подчеркнули, что фамилии коллаборантов известны и они будут отвечать перед законом.

И все же работники ЗАЭС ярко демонстрируют оккупантам, что и станция и город Энергодар – это Украина. Однако для того, чтобы заставить подписать контракты, на станцию приехали Аксенов и Кириенко, которые хотят уговаривать работников ЗАЭС. Однако у них ничего не выходит.

Путин объявил об аннексии ЗАЭС

В начале марта 2022 года российские войска захватили Запорожскую АЭС – крупнейшую в Украине и Европе атомную электростанцию. С августа россияне действуют как ядерные террористы – обстреливают территорию ЗАЭС, заявляя о якобы атаках со стороны ВСУ. Кроме того, враг заминировал территорию станции. Действия врага неоднократно приводили к отключению ЗАЭС и его повреждению.

В конце сентября оккупанты провели псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, после которых диктатор Путин объявил об аннексии этих территорий. Отдельным указом глава Кремля объявил о "переходе" Запорожской АЭС в собственность России.

Однако любые указы Путина и попытки аннексии не имеют никакого смысла, ведь они не остановят украинских воинов, которые каждый день шаг за шагом, ценой жизни и здоровья освобождают родную землю.

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