Уровень воды в резервуаре ЗАЭС серьезно упал: есть ли угроза ядерной безопасности станции

Подрыв российскими военными Каховской ГЭС создает опасность на Запорожской АЭС. Работа атомной станции напрямую зависит от уровня воды в резервуаре, используемом для охлаждения реакторов.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что уровень воды в резервуаре ЗАЭС серьезно упал. По его словам, если уровень воды в резервуаре упадет ниже 12,7 метра, то ее не удастся продолжать закачивать.

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На ЗАЭС может нарушиться работа аварийных генераторов

В МАГАТЭ предупредили, что длительное отсутствие воды для охлаждения на ЗАЭС нарушит работу аварийных дизельных генераторов.

Отсутствие охлаждающей воды в основных системах в течение длительного периода времени приведет к расплавлению топлива и неработоспособности аварийных дизель-генераторов. Однако наша текущая оценка состоит в том, что непосредственного риска для безопасности станции нет,

– отмечается в заявлении.

В МАГАТЭ также сказали, что охлаждающей воды для ЗАЭС магистральной линией должно хватить на несколько дней.

В то же время непосредственной угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС из-за подрыва российскими захватчиками Каховской ГЭС нет. В МАГАТЭ заявили, что проинформированы о сообщениях о повреждениях на Каховской гидроэлектростанции.

Эксперты агентства на Запорожской атомной электростанции внимательно следят за ситуацией, непосредственной угрозы ядерной безопасности на станции нет,

– отметили в МАГАТЭ.

Вместе с тем, в МАГАТЭ сообщили, что уровень воды в Днепре снижается со скоростью примерно 5 сантиметров в час.

Сейчас на ЗАЭС пытаются закачивать как можно больше воды в охлаждающие каналы и связанные с ними системы и отключают неосновных потребителей воды.

Руководство ЗАЭС обсуждает ряд альтернативных источников воды для охлаждения атомного объекта, среди которых большой пруд-охладитель рядом со станцией.

Поскольку реакторы были остановлены на много месяцев, по оценкам, этого пруда будет достаточно для обеспечения водой (станции – 24 Канал) для охлаждения в течение нескольких месяцев. Агентство подтвердит это в ближайшее время,

– говорится в сообщении.

Гросси призвал Россию и Украину гарантировать неприкосновенность пруда. Он также сообщил, что совершит "необходимый" визит на ЗАЭС, запланированный на следующей неделе.

ЗАЭС работает в штатном режиме

По словам главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, ЗАЭС работает в штатном режиме, сообщает Суспільне. Проблем с питьевой водой в Запорожье нет, а радиационный фон в норме.

"Первая волна была самая тяжелая, вторая волна снижения воды будет наблюдаться через 2 суток", – сказал глава Запорожской ОВА.

В то же время ставленник Кремля на оккупированном Запорожье Евгений Балицкий заявил, что уровень воды в Днепре в районе Запорожской АЭС упал на 2,5 метра. По его словам, ожидается падение до 7 метров.

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