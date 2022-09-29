На ЗАЭС загорелся 2-й энергоблок, – СМИ

СМИ сообщают, что в Энергодаре загорелся энергоблок номер 2. Официальной информации пока нет, однако в направлении ЗАЭС поехало много пожарных машин.

29 сентября во временно оккупированном Энергодаре в направлении ЗАЭС поехало много пожарных машин и скорая. Официальной информации о ситуации в городе пока нет. Об этом сообщают местные СМИ.

По теме Польша не исключает участие войск НАТО в войне в Украине после ядерного удара россии

Над станцией рыжий дым

Впоследствии в сети опубликовали фото – над станцией виднеется густой рыжий дым. По предварительной информации, на ЗАЭС возникла внештатная ситуация – горит второй энергоблок.

Что точно случилось пока неизвестно, поскольку официальных комментариев пока нет. Призываем местных жителей и жителей близлежащих территорий не прибегать к панике и ожидать официального сообщения от украинской власти.

По состоянию на 15.00 местные паблики Энергодара пишут, что возгорание на одном из энергоблоков Запорожской АЭС уже останавливают. Также местные рассказали, что перед пожаром был слышен "небольшой взрыв".

Что известно об уровне радиации

Состояние радиации по состоянию на 15:00 было еще неизвестно. Однако по состоянию на 14:00 29 сентября 2022 года уровень радиации в Никополе, неподалеку от Энергодара, составлял 0,12 – 0,13 микрозиверта в час, что соответствует нормам.

Впоследствии, в 15:15 глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил, что радиационное состояние в норме.

Относительно ситуации на станции информация проверяется, радиационное состояние в норме. Успокойтесь, пожалуйста. Все нормально,

– написал он.

Предыдущие взрывы на ЗАЭС

Напомним, что на днях МАГАТЭ отчитывалась о новых обстрелах атомной станции. Взрывы раздавались два дня подряд и в результате них вблизи ЗАЭС разбились окна в одном из турбинных залов и машинном зале реакторного блока №2.

А еще 27 сентября взрывы зафиксировали у канала, который переносит воду из резервуара на станцию для ее системы охлаждения, являющуюся важным элементом ядерной безопасности.

К теме – реален ли ядерный удар: смотрите интервью с экс-главой ЦРУ